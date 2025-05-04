Если вы ищете работу пенсионером в Запорожье, то есть несколько вакансий, которые могут вам понравиться.

Работодатели предлагают работу для пенсионеров в Запорожье с официальным оформлением, еженедельной оплатой и даже проживанием, сообщает Politeka.

В частности, предприятие в Хортицком районе ищет работников для труда с металлом: резка, сварка, покраска. Оплата почасовая - 50-100 грн, предоставляется жилье.

Еще одна вакансия – сезонная работа в западной Украине в сельской местности. Нужна помощь в персиковом саду: уход за деревьями, уборка урожая. Проживание в тихом экологическом районе возможно поселение всей семьей.

Также в Днепровском районе ищут продавщицу в продуктовый магазин. График – неделю через неделю с 8:00 до 22:00. Оплата - 500 грн/день + проценты по продаже. Пенсионеры здороваются, опыт желателен.

Еще одна вакансия — приемник вторсырья по городу. Работать нужно с 6:00 до 17:00, зарплата – 1750–2800 грн в неделю. В общей сложности, может выходить 13 тысяч в месяц. Честность и ответственность – главные требования.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее – с вариантами на любое физическое состояние и нужды.

Большинство работодателей готовы адаптировать условия к потребностям пожилых людей. Вакансии обновляются еженедельно, поэтому следует следить за новыми возможностями.

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