Прогноз погоди у Львові на тиждень з 5 по 11 травня обіцяє непогоду з неприємними сюрпризами.

Синоптики зробили прогноз погоди у Львові на тиждень з 5 по 11 травня, обіцяють помірно теплі дня, без різких коливань температури та екстремальних опадів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptic.ua.

Синоптики підготували оновлений прогноз погоди у Львові на тиждень з 5 по 11 травня.

Понеділок, 5-ого числа: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Йтиме злива, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати. Температура повітря коливатиметься в межах від +9 до +12°C.

Вівторок, 6.05: містян чекає хмарність, що триматиметься. Злива йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим. Повітря прогріється до +9°C.

Середа, 7.05: у другій половині дня можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися в кінці доби. Температура — від +4 до +13°C.

Четвер, 8.05: вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температурний діапазон — від +2 до +10°C.

П’ятниця, 9.05: вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Повітря прогріється лише до +1…+12°C.

Субота, 10-ого числа: у другій половині дня очікується дрібний дощ. Стопчики покажуть: +5…+10°C.

Неділя 11-ого: ранок зустріне львів’ян ясною погодою, але після обіду знову з’являться хмари. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. . Температура повітря — від +2 до +14°C.

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