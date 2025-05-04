Прогноз погоды во Львове на неделю с 5 по 11 мая обещает ненастье с неприятными сюрпризами.

Синоптики сделали прогноз погоды во Львове на неделю с 5 по 11 мая, обещают умеренно теплые дни без резких колебаний температуры и экстремальных осадков, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptic.ua.

Синоптики подготовили обновленный прогноз погоды во Львове на неделю с 5 по 11 мая.

Понедельник, 5-ое число: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Идёт ливень, который днем ​​может усилиться, но к концу дня начнет ослабевать. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +12°C.

Вторник, 6.05: горожан ожидает облачность. Ливень будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее. Воздух прогреется до +9°C.

Среда, 7.05: во второй половине дня возможен мелкий дождь, который должен закончиться в конце суток. Температура – ​​от +4 до +13°C.

Четверг, 8.05: ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температурный диапазон – от +2 до +10°C.

Пятница, 9.05: ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкая мряка, однако ближе к вечеру он закончится. Воздух прогреется только до +1… +12°C.

Суббота, 10 числа: во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Стопчики покажут: +5…+10°C.

Воскресенье 11-ого: утро встретит львовян ясной погодой, но после обеда снова появятся облака. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен окончиться. Температура воздуха от +2 до +14°C.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание хлеба во Львове: украинцы потратят больше денег на ключевой продукт, цены значительно взлетели.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно поселиться, список предложений.

Как сообщала Politeka, Повышение стоимости проезда во Львове: в мэрии высказались о подорожании, обнародованы цены.