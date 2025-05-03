Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі доступні для осіб, що відповідають певним умовам.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надає Римо-католицька Парафія, повідомляє Politeka.

Доступно це для осіб, які зареєстровані в Хортицькому районі міста.

Це важлива ініціатива для підтримки місцевих жителів та переселенців, які опинилися в складних життєвих обставинах. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі включають вершкове масло та сухе молоко, що є важливими елементами раціону.

Отримати допомогу можуть такі категорії осіб: сім’ї з трьома і більше дітьми, літні люди старше 60 років та особи з будь-якою групою інвалідності. Для того, щоб отримати продуктовий набір, необхідно подати заявку та надати певні документи, зокрема паспорт, ІПН, довідку ВПО, а також документи, що підтверджують належність до вразливих категорій.

Заявки на видачу наборів приймаються до повного набору на поточний день за номером 097 719 97 95. Можна отримати за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 41а, у Римо-католицькій парафії св. о. Піо. Це чудова можливість для пенсіонерів та ВПО, особливо в умовах економічної та соціальної нестабільності.

Всі охочі отримати продукти мають можливість звертатися за додатковою інформацією або консультацією через вказаний контактний номер телефону.

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