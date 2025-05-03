Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье доступны для лиц, отвечающих определенным условиям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляет Римско-католический Приход, сообщает Politeka.

Доступно это для лиц, зарегистрированных в Хортицком районе.

Это важная инициатива поддержки местных жителей и переселенцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье включают в себя сливочное масло и сухое молоко, которые являются важными элементами рациона.

Получить помощь могут следующие категории: семьи с тремя и более детьми, пожилые люди старше 60 лет и лица с любой группой инвалидности. Для получения продуктового набора необходимо подать заявку и предоставить определенные документы, в том числе паспорт, ИНН, справку ВПЛ, а также документы, подтверждающие принадлежность к уязвимым категориям.

Заявки на выдачу наборов принимаются в полный набор на текущий день по номеру 097 719 97 95. Можно получить по адресу: Запорожье, ул. Юбилейный, 41а, в Римско-католическом приходе св. о. Пио. Это отличная возможность для пенсионеров и ВПЛ, особенно в условиях экономической и социальной нестабильности.

Все желающие получить продукты могут обращаться за дополнительной информацией или консультацией через указанный контактный номер телефона.

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