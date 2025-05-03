Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що подорожчання хліба у Дніпрі в травні буде мінімальним.

Подорожчання хліба у Дніпрі в травні сталося одразу, адже інфляція продовжує своє зростання, а тарифи тиснуть на бізнес в умовах війги, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували поточні ціни в Dmart та інщих торгівельних точках, а також з'ясували, які прогнози дають експерти.

Один із базових продуктів продовжує зростати в ціні. Так, нарізаний пшеничний подорожчав більш ніж на гривню: з 40,48 до 41,65 грн за 650 грамів. Водночас марки «ЦарХліб» також додав у вартості — з 42,62 до 44,10 грн за 600 грамів.

Що стосується вартості ключового продукту в Dmart, то тут можна знайти різні види товару. Наприклад, Гречаний (400 г) можна придбати за 39,90 гривень, Старонімецький 45,90, а Естонський (400 г) продають за 44,90 гривень.

Відмітимо, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що подорожчання хліба у Дніпрі в травні буде мінімальним.

За його прогнозом, здорожчання буде, проте суттєвого підвищення очікувати не слід. Так званий хліб масових сортів» здорожчає приблизно на 1,5-1,8 відсотка в місяць. Пов’язано це з тим, що виробники часто в межах заводу перекидають додаткові видатки на виробництво тістечок, тортів, або преміум випічку», — пояснив експерт.

Олег Пендзин додає, що максимальне підвищення цін може бути на рівні 2%. За словами експерта, аналізуючи попередні роки, підвищення ціни на хліб більше ніж 2% не спостерігалося.

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