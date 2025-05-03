Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что подорожание хлеба в Днепре в мае будет минимальным.

Подорожание хлеба в Днепре в мае произошло сразу, ведь инфляция продолжает свой рост, а тарифы давят на бизнес в условиях войны, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали текущие цены в Dmart и других торговых точках, а также выяснили, какие прогнозы дают эксперты.

Один из базовых продуктов продолжает расти в цене. Так, нарезанный пшеничный подорожал более чем на гривну: с 40,48 до 41,65 грн. за 650 граммов. В то же время марки «ЦарьХлеб» также прибавил в стоимости — с 42,62 до 44,10 грн за 600 граммов.

Что касается стоимости ключевого продукта в Dmart, то здесь можно найти разные виды товара. Например, Гречневый (400 г) можно приобрести за 39,90 гривен, Старогерманский 45,90, а Эстонский (400 г) продают за 44,90 гривен.

Отметим, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что подорожание хлеба в Днепре в мае будет минимальным.

По его прогнозу, подорожание будет, однако существенного повышения ожидать не следует. Так называемый «хлеб массовых сортов» подорожает примерно на 1,5-1,8 процента в месяц. Связано это с тем, что производители часто в пределах завода опрокидывают дополнительные расходы на производство пирожных, тортов или премиум выпечку», — пояснил эксперт.

Олег Пендзин добавляет, что максимальное повышение цен может быть на уровне 2%. По словам эксперта, анализируя предыдущие годы, повышения цены на более 2% не наблюдалось.

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