Робота для пенсіонерів в Дніпрі пропонується для низки спеціалістів, як з досвідом, так і без

Робота для пенсіонерів в Дніпрі стає все більш актуальною в умовах дефіциту робочої сили по країні, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька цікавих вакансій та з'ясували, скільки готові платити таким працівникам.

У місті шукають комплектовщиків на склад. Надається така робота для пенсіонерів в Дніпрі, а також для студентів. Головні вимоги - обережне ставлення до товару; уміння працювати на результат та розуміння розміщення товару на складі. Обов’язки: Погрузка, вигрузка, збірка замовлень.

Роботодавець пропонує п’ятиденний робочий тиждень пн-пт з 9:00 до 17:00 в період з липня по лютий. Шестиденний тиждень пн-пт з 9:00 до 17:00 та сб. з 9:00 до 14:00 в період з лютого по липень. Також готові надавати стабільну виплату зарплати 2 рази на місяць у розмірі 15-20 тисяч.

Проте компанія попереджує, що іноді є понаднормові години, які оплачуються.

Також робота для пенсіонерів в Дніпрі знайдеться для слюсарів, майстрів з ремонту та експлуатації газового обладнання. Зарплата на посаді становить 20 тисяч.

У міжопалювальний період основна робота полягатиме в знятті та встановлені обладнання для повірки або ремонту, підготовці контрольно-вимірювальних приладів до повірки (промивання, ревізія, ремонтування), чищенні котлів, пошуку та усуненні витоків газу, тощо.

Обов’язки в опалювальний період: перевірка технічного стану обладнання, підтримка працездатності, усунення найбільш розповсюджених несправностей на місці, пошук та усунення витоків газу, заміна обладнання або його окремих частин, виїзд на аварійні виклики.

Обов’язковий досвід роботи з системами газопостачання та газовим обладнанням. Вітаються практичні знання приладів обліку блакитного палива: лічильників газу промислових та побутових, коректорів (обчислювачів) об'єму газу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Графіки відключення світла у Дніпрі та області на тиждень з 28 квітня по 4 травня: термінове попередження.

Як повідомляла Politeka, Субсидії з 1 травня у Дніпрі: що змінюється та хто має подавати документи.