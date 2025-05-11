Работа для пенсионеров в Днепре предлагается для ряда специалистов, как с опытом, так и без опыта работы.

Работа для пенсионеров в Днепре становится все актуальнее в условиях дефицита рабочей силы по стране, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько интересных вакансий и выяснили, сколько готовы платить таким работникам.

В городе ищут комплектовщики на склад. Предоставляется такая работа для пенсионеров в Днепре, а также для студентов. Главные требования – осторожное отношение к товару; умение работать на результат и понимание размещения товара на складе. Обязанности: погрузка, выгрузка, сборка заказов.

Работодатель предлагает пятидневную рабочую неделю пн-пт с 9:00 до 17:00 в период с июля по февраль. Шестидневная неделя пн-пт с 9:00 до 17:00 и сб. с 9:00 до 14:00 в период с февраля по июль. Также готовы предоставлять стабильную выплату зарплаты 2 раза в месяц в размере 15-20 тысяч.

Однако компания предупреждает, что иногда есть сверхурочные оплачиваемые часы.

Также работа для пенсионеров в Днепре найдется для слесарей, мастеров по ремонту и эксплуатации газового оборудования. Зарплата в должности составляет 20 тысяч.

В межотопительный период основная работа будет заключаться в снятии и установленном оборудовании для поверки или ремонта, подготовке контрольно-измерительных приборов к поверке (промывании, ревизии, ремонте), чистке котлов, поиске и устранении утечек газа и т.д.

Обязанности в отопительный период: проверка технического состояния оборудования, поддержание работоспособности, устранение наиболее распространенных неисправностей на месте, поиск и устранение утечек газа, замена оборудования или его отдельных частей, выезд на аварийные вызовы.

Обязателен опыт работы с системами газоснабжения и газовым оборудованием. Приветствуются практические знания приборов учета голубого топлива: счетчиков промышленных и бытовых газа, корректоров (вычислителей) объема газа.

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