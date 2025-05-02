Грошова допомога для пенсіонерів в Дніпрі була розширена і тепер вона поширюється на мешканців ще восьми областей.

Грошова допомога для пенсіонерів в Дніпрі та області надається від організації ВПП ООН до кінця травня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі нюанси для отримання виплат.

Всесвітня продовольча програма у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України продовжує надавати фінансову підтримку вразливим категоріям населення — людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Грошова допомога для пенсіонерів в Дніпрі була розширена. Тепер вона поширюється на мешканців ще восьми областей: Чернігівської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської.

Учасниками програми крім людей поважного віку можуть стати:

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

люди, які не мають права на пенсію.

Водночас одержувачі не повинні отримувати паралельну грошову допомогу на проживання як внутрішньо переміщені особи або будь-яку іншу підтримку від міжнародних організацій протягом участі в проєкті.

Грошова допомога для пенсіонерів в Дніпрі та інших регіонах перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн. Таким чином, якщо соціальна виплата становить, приміром, 2500 грн, то особа отримає 750 грн додаткової допомоги від ВПП.

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