Денежная помощь для пенсионеров в Днепре была расширена и теперь она распространяется на жителей еще восьми областей.

Денежное пособие для пенсионеров в Днепре и области предоставляется от организации ВПП ООН до конца мая 2025 года, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все нюансы для получения выплат.

Всемирная продовольственная программа в сотрудничестве с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины продолжает оказывать финансовую поддержку уязвимым категориям населения – пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре было расширено. Теперь он распространяется на жителей еще восьми областей: Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской.

Участниками программы кроме людей преклонного возраста могут стать:

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

люди, не имеющие права на пенсию.

В то же время получатели не должны получать параллельное пособие на проживание как внутренне перемещенные лица или какую-либо другую поддержку от международных организаций на протяжении участия в проекте.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре и других регионах перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 грн. Таким образом, если социальная выплата составляет, например, 2500 грн, то лицо получит 750 грн дополнительного пособия от КПН.

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