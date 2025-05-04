Якщо ви шукаєте найдешевші квартири у Запоріжжі, то є чимало варіантів, які можуть вам сподобатися.

Найдешевші квартири у Запоріжжі продовжують користуватися попитом серед тих, хто шукає бюджетне житло з базовими зручностями, повідомляє Politeka.

У квітні на ринку з’явилося кілька пропозицій довгострокової оренди за ціною від 3 500 до 5 000 грн на місяць.

Найвигідніший варіант — 1-кімнатна квартира на вулиці Аваліані (цегляний будинок, 2 поверх із 5), яку можна зняти всього за 3 500 грн. Житло чисте, обладнане меблями, холодильником, шафою, газовою колонкою. Є балкон. Воно здається довготривало, оплата включає перший місяць, заставу і комісію.

Наступна пропозиція — 1-кімнатне помешкання в районі Запоріжжя-Ліве за 4 500 грн. Воно з євроремонтом, меблями, новою газовою колонкою, душовою кабіною, пральною машиною, духова шафа та інтернетом. Власники орієнтуються на одну жінку або спокійну пару. Домашні тварини — заборонені.

Ще один доступний варіант — 2-кімнатне житло з косметичним ремонтом за 5 000 грн. Тут є все необхідне: меблі, холодильник, пральна машина, телевізор, інтернет, ванна, пилосос. Забезпечено централізоване опалення і автономність при відключеннях. Пропозиція також виключає проживання з тваринами.

Отже, навіть за невисоку плату знайти найдешевші квартири у Запоріжжі можливо — особливо для орендарів, готових на деякі побутові компроміси заради економії.

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