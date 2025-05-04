Если вы ищете самые дешевые квартиры в Запорожской области, то есть немало вариантов, которые могут вам понравиться.

Самые дешевые квартиры в Запорожье продолжают пользоваться спросом среди ищущих бюджетное жилье с базовыми удобствами, сообщает Politeka.

В апреле на рынке появилось несколько предложений долгосрочной аренды по цене от 3500 до 5000 грн в месяц.

Самый выгодный вариант – 1-комнатная квартира на улице Авалиани (кирпичный дом, 2 этаж из 5), которую можно снять всего за 3 500 грн . Жилье чистое, оборудовано мебелью, холодильником, шкафом, газовой колонкой. Есть балкон. Оно сдается долго, оплата включает первый месяц, залог и комиссию.

Следующее предложение - 1-комнатное жилье в районе Запорожье-Левое за 4 500 грн . Оно с евроремонтом, мебелью, новой газовой колонкой, душевой кабиной, стиральной машиной, духовым шкафом и интернетом. Владельцы ориентируются на одну женщину или спокойную пару. Домашние животные – запрещены.

Еще один доступный вариант – 2-комнатное с косметическим ремонтом за 5 000 грн . Здесь есть все необходимое: мебель, холодильник, стиральная машина, телевизор, интернет, ванная, пылесос. Обеспечено централизованное отопление и автономность при отключениях. Предложение также не исключает проживания с животными.

Итак, даже за невысокую плату найти самые дешевые квартиры в Запорожье возможно – особенно для арендаторов, готовых на некоторые бытовые компромиссы ради экономии.

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