Експерти попереджають, що подорожчання бензину в Полтаві може продовжитись.

Помічено подорожчання бензину в Полтаві, причому його вартість помітно варіюється залежно від автозаправної мережі та типу пального, повідомляє видання Politeka.net.

Цінове порівняння у різних автозаправних мережах показало суттєві відмінності у вартості пального.

Середня вартість марки А-95 наразі становить 54,61 грн за літр, що на 13 копійок більше, ніж раніше. Преміум А-95 вартує в середньому 59,16. Однак на місцевих АЗС діапазон вартості доволі широкий, тож водії мають можливість заощадити, обираючи найвигідніші варіанти після подорожчання бензину в Полтаві.

Дешевше за все А-95 наразі пропонується мережею «Marshal» — 50,99 грн/л. У «BVS» та «Укрнафта» літр коштує 53,99 гривень, на АЗС «БРСМ-Нафта» — 51,99 гривень. Водночас на заправках Автотранс ціна вже піднялася до 53,98 грн/л.

Найвищі цінникі традиційно встановлюють преміум-мережі — SOCAR, OKKO та WOG, де за літр А-95 просять 57,99 грн. Такий розрив у цінах дозволяє водіям обирати заправку відповідно до власного бюджету та уподобань.

Експерти попереджають: подорожчання бензину в Полтаві може продовжитись. Основними факторами, що впливають на ринок, залишаються:

коливання світових цін на нафту;

зміни у податковому регулюванні.

Зокрема, з 1 вересня 2024 року в Україні набув чинності закон про поступове підвищення ставок акцизного податку на паливо до 2028 року. Це створює передумови для подальшого цінового зростання на заправках у найближчій перспективі.

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