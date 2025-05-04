Эксперты предупреждают, что подорожание бензина в Полтаве может продолжиться.

Замечено подорожание бензина в Полтаве, причем его стоимость заметно варьируется в зависимости от автозаправочной сети и топлива, сообщает издание Politeka.net.

Ценовое сравнение в различных автозаправочных сетях показало существенные отличия в стоимости горючего.

Средняя стоимость марки А-95 составляет 54,61 грн за литр, что на 13 копеек больше, чем раньше. Премиум А-95 стоит в среднем 59,16. Однако на местных АЗС диапазон стоимости довольно широк, поэтому у водителей есть возможность сэкономить, выбирая самые выгодные варианты после подорожания бензина в Полтаве.

Дешевле всего А-95 предлагается сетью «Marshal» — 50,99 грн/л. У BVS и Укрнафта литр стоит 53,99 гривен, на АЗС БРСМ-Нефть — 51,99 гривен. В то же время, на заправках Автотранс цена уже поднялась до 53,98 грн/л.

Самые высокие ценники традиционно устанавливают премиум-сети – SOCAR, OKKO и WOG, где за литр А-95 просят 57,99 грн. Такой разрыв в ценах позволяет водителям выбирать заправку в соответствии с собственным бюджетом и предпочтениями.

Эксперты предупреждают: подорожание бензина в Полтаве может продолжиться. Основными факторами, влияющими на рынок, остаются:

колебания мировых цен на нефть;

конфигурации в налоговом регулировании.

В частности, с 1 сентября 2024 года в Украине вступил в силу закон о постепенном повышении ставок акцизного налога на топливо до 2028 года. Это создает предпосылки для ценового увеличения на заправках в ближайшей перспективе.

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