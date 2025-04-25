Подорожчання хліба у Харкові вже стає постійною тенденцією і регулярно б'є по сімейному бюджету.

Подорожчання хліба у Харкові все частіше змушує магазини переписувати цінники на базові товари, повідомляє Politeka.

Подорожчання хліба у Харкові стало приводом для тривоги для багатьох родин. У супермаркетах АТБ ціни суттєво зросли. Наприклад, звичний «Кулиничі Західний» нарізаний вагою 650 грамів коштує вже 29 гривень 90 копійок.

За 500-грамовий «Гетьманський» доведеться віддати 21,70. Бездріжджовий «Agrola Український» у фасовці 300 г - 26,80. Трохи більший «Трипільський» того ж виробника оцінено у 29,50. Тостовий «Теремно Європейський» 330 грамів - 20 грн 70 коп. Його білий «родич» від «Кулиничів» коштує майже на сім грн дорожче.

«Пушкарівський» у фасовці 600 зараз має цінник у 32,60. Зернові та заварні варіанти теж не відстають - у середньому їхня вартість коливається від 24 до 30 за буханець. Подорожчання хліба у Харкові стає відчутним навіть для тих, хто звик брати найдешевші варіанти.

Експерти підтверджують, що такий ріст не випадковий. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, пояснює, що у 2024 році продукти зросли щонайменше на 20 відсотків. Головними причинами стали інфляція, зростання вартості енергоносіїв, перебої з постачанням і нестабільна логістика.

Через війну багато підприємств мають проблеми з персоналом і змушені переходити на автоматизацію або платити працівникам більше. Додаткове навантаження створюють перебої з електрикою. Виробники використовують генератори, а це означає додаткові витрати на пальне.

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