Подорожчання хліба у Києві, це процес беззупинний, а цінова динаміка вже впливає на звички киян.

Подорожчання хліба у Києві вже перетворилося з тимчасового явища на стабільну тенденцію за прогнозами, зростання вартості цього продукту продовжуватиметься, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували цінники в АТБ та інших торгівельних точках.

Подорожчання хліба у Києві — процес беззупинний. В АТБ пропонують Пушкарівський від Кулінічі (600г), який зараз коштує 32,60 грн. Тим часом Слов’янський заварний різаний від Агробізнес (400г) можна придбати за 20,90 грн.

Тим часом в області цінники також підтверджують зміни. Батон "Рум’янець" (450 г) коштує 29,89 гривень, тоді як нарізаний Пшеничний буханець (650 г) в середньому продається по 41,65 грн. Залежно від мережі, ціни можуть суттєво відрізнятись: у Novus — 43,49 грн, у Megamarket — 39,80 гривень.

Цінова динаміка вже впливає на звички киян — хтось починає економити, купуючи менше, інші обирають більш бюджетні варіанти або навіть намагаються випікати самостійно вдома.

Як зазначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ситуація лише набирає обертів. Причини подорожчання хліба у Києві та інших регіонів — комплексні: зростання вартості зерна, підвищення цін на енергоносії, логістичні витрати та зростаючі зарплати працівників пекарень.

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