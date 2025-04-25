Удорожание хлеба в Киеве это процесс непрерывный, а ценовая динамика уже влияет на привычки киевлян.

Подорожание хлеба в Киеве уже превратилось из временного явления в стабильную тенденцию по прогнозам, рост стоимости этого продукта будет продолжаться, сообщает Politeka.

Мы проанализировали ценники в АТБ и других торговых точках.

Подорожание хлеба в Киеве — процесс непрерывный. В АТБ предлагают Пушкаровский от Кулиничи (600г), который сейчас стоит 32,60 грн. Тем временем Славянский заварной резаный от Агробизнеса (400г) можно приобрести за 20,90 грн.

Между тем, в области ценники также подтверждают изменения. Батон "Румянец" (450 г) стоит 29,89 гривен, тогда как нарезанная Пшеничная буханка (650 г) в среднем продается по 41,65 грн. В зависимости от сети цены могут существенно отличаться: у Novus — 43,49 грн, у Megamarket — 39,80 гривен.

Ценовая динамика уже влияет на привычки киевлян — кто начинает экономить, покупая меньше, другие выбирают более бюджетные варианты или даже пытаются выпекать самостоятельно дома.

Как отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, ситуация только набирает обороты. Причины подорожания хлеба в Киеве и других регионах — комплексные: рост стоимости зерна, повышение цен на энергоносители, логистические расходы и растущие зарплаты работников пекарен.

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