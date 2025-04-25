Подорожание хлеба в Харькове становится постоянной тенденцией и регулярно бьет по семейному бюджету.

Подорожание хлеба в Харькове все чаще вынуждает магазины переписывать ценники на базовые товары, сообщает Politeka.

Подорожание хлеба в Харькове послужило поводом для тревоги для многих семей. В супермаркетах АТБ цены существенно выросли. Например, привычный «Кулиничи Западный» нарезанный весом 650 грамм стоит уже 29 гривен 90 копеек.

За 500-граммовый "Гетманский" придется отдать 21,70. Бесдрожжевой «Agrola Украинский» в фасовке 300 г – 26,80. Чуть больше «Трипольский» того же производителя оценен в 29,50. Тостовой «Теремно Европейский» 330 граммов – 20 грн 70 коп. Его белый «родственник» от «Кулиничей» стоит почти на семь гривен дороже.

«Пушкаровский» в фасовке 600 сейчас имеет ценник в 32,60. Зерновые и заварные варианты тоже не отстают – в среднем их стоимость колеблется от 24 до 30 за буханку. Подорожание хлеба в Харькове становится ощутимым даже для тех, кто привык брать самые дешевые варианты.

Эксперты подтверждают, что такой рост не случаен. Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, объясняет, что в 2024 году продукты выросли, по меньшей мере, на 20 процентов. Главными причинами стали инфляция, рост стоимости энергоносителей, перебои со снабжением и нестабильная логистика.

Из-за войны многие предприятия испытывают проблемы с персоналом и вынуждены переходить на автоматизацию или платить работникам больше. Дополнительную нагрузку создают перебои с электричеством. Производители используют генераторы, что означает дополнительные расходы на топливо.

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