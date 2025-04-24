Енергетики попереджають про ремонтні роботи в Харківській області на 25 квітня, через які буде застосовано графіки відключення світла.

Нові локальні графіки відключення світла енергетики запланували в Харківській області на пʼятницю, 25 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Загалом, за даними "Укренерго", показники споживання електроенергії в Україні зараз відповідають сезонним показникам. Але далі очікується нова хвиля похолодання та дощів, що спровокує підвищення споживання.

Попри те, що енергетики щодня наполегливо просять українців перенести активне енергоспоживання та використання потужних електроприладів на денні години, з 10 до 18, коли активно працюють сонячні електростанції, аби стабілізувати енергосистему, все одно добовий максимум споживання електроенергії фіксують увечері.

Хоч підстав для запровадження стабілізаційних і аварійних графіків відключення світла в Харкові та області на 25 квітня поки немає, це не скасовує планових знеструмлень у регіоні, повʼязаних із проведенням ремонтних робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема повідодомляється, що графіки відключення світла 25 квітня діятимуть у межах Берестинської міської територіальної громади в Харківській області. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електоенергії залишаться такі адреси:

вул. Соборна, буд.44;

вул. Шевченка, буд.107;

вул. Харківська, буд.108;

Берестинський ліцей №1 імені Олександра Копиленка.

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