Новые локальные графики отключения света энергетики запланированы в Харьковской области на пятницу, 25 апреля 2025 года, сообщает Politeka.
По данным "Укрэнерго", показатели потребления электроэнергии в Украине сейчас соответствуют сезонным показателям. Но дальше ожидается новая волна похолодания и дождей, что спровоцирует повышение потребления.
Несмотря на то, что энергетики ежедневно упорно просят украинцев перенести активное энергопотребление и использование мощных электроприборов на дневные часы, с 10 до 18, когда активно работают солнечные электростанции, чтобы стабилизировать энергосистему, все равно суточный максимум потребления электроэнергии фиксируют вечером.
Хотя оснований для введения стабилизационных и аварийных графиков отключения света в Харькове и области на 25 апреля пока нет, это не отменяет плановые обесточивания в регионе, связанные с проведением ремонтных работ в электросетях, пишет Politeka.
В частности, сообщается, что графики отключения света 25 апреля будут действовать в пределах Берестинской городской территориальной общины в Харьковской области. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся следующие адреса:
- ул. Соборная, д.44;
- ул. Шевченко, д.107;
- ул. Харьковская, д.108;
- Берестинский лицей №1 имени Александра Копыленко.
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