Энергетики предупреждают о ремонтных работах в Харьковской области на 25 апреля, из-за которых будут применены графики отключения света.

Новые локальные графики отключения света энергетики запланированы в Харьковской области на пятницу, 25 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

По данным "Укрэнерго", показатели потребления электроэнергии в Украине сейчас соответствуют сезонным показателям. Но дальше ожидается новая волна похолодания и дождей, что спровоцирует повышение потребления.

Несмотря на то, что энергетики ежедневно упорно просят украинцев перенести активное энергопотребление и использование мощных электроприборов на дневные часы, с 10 до 18, когда активно работают солнечные электростанции, чтобы стабилизировать энергосистему, все равно суточный максимум потребления электроэнергии фиксируют вечером.

Хотя оснований для введения стабилизационных и аварийных графиков отключения света в Харькове и области на 25 апреля пока нет, это не отменяет плановые обесточивания в регионе, связанные с проведением ремонтных работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что графики отключения света 25 апреля будут действовать в пределах Берестинской городской территориальной общины в Харьковской области. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся следующие адреса:

ул. Соборная, д.44;

ул. Шевченко, д.107;

ул. Харьковская, д.108;

Берестинский лицей №1 имени Александра Копыленко.

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