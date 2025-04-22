Українцям вже розповіли, як діятимуть графіки відключення світла в Запоріжжі на 23 квітня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 23 квітня охоплюють десятки вулиць і районів міста, повідомляє Politeka.

У середу на мешканців чекають планові перерви в електропостачанні, інформують у міськобленерго.

Причина – проведення ремонтних робіт на електрообладнанні. За повідомленнями енергетиків, знеструмлення триватимуть у різних мікрорайонах у різний час – з 9:00 до 13:00, з 10:00 до 17:00 або з 13:00 до 17:00.

Зокрема, з 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях: Євгена Адамцевича, Єрмака, Ігора Сікорського, Баранова, Анрі Жіффара, Фазанова, Таврійській, Цитрусовій, Григорія Квітки-Основ’яненка, Калинівській, Марка Безручка, Будинок відпочинку, та багатьох інших. У деяких районах відключення триватимуть з 9:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00, наприклад, на вул. Комарова, Чумаченка й Парамонова.

Міська влада просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, завчасно зарядити мобільні пристрої, перевірити побутову техніку та врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі на 23 квітня у своєму розкладі. Роботи проводяться задля стабільного та безпечного функціонування електромереж. Ремонт допоможе уникнути аварій у майбутньому.

Актуальні оновлення можна перевірити на сайті міського енергооператора або за телефонами контакт-центру.

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