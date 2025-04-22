Украинцам уже рассказали, как будут действовать графики отключения света в Запорожье на 23 апреля.

Графики отключения света в Запорожье 23 апреля охватывают десятки улиц и районов города, сообщает Politeka.

В среду жителей ждут плановые перерывы в электроснабжении, информируют в гороблэнерго .

Причина – проведение ремонтных работ на электрооборудовании. По сообщениям энергетиков, обесточения будут продолжаться в разных микрорайонах в разное время – с 9:00 до 13:00, с 10:00 до 17:00 или с 13:00 до 17:00.

В частности, с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах: Евгения Адамцевича, Ермака, Игоря Сикорского, Баранова, Анри Жиффара, Фазанова, Таврической, Цитрусовой, Григория Квитки-Основьяненко, Калиновской, Марка Безручко, Дом. В некоторых районах отключения будут продолжаться с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00, например, по ул. Комарова, Чумаченко и Парамонова.

Городские власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее зарядить мобильные устройства, проверить бытовую технику и учесть графики отключения света в Запорожье на 23 апреля в своем расписании. Работы производятся для стабильного и безопасного функционирования электросетей. Ремонт поможет избежать аварий в будущем.

Актуальные обновления можно проверить на сайте городского энергооператора или по телефону контакт-центра.

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