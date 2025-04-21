Місцевих мешканців попередили про графіки відключення світла в Запоріжжі 22 квітня, тому варто підготуватися до незручностей.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 22 квітня охоплюють низку адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 22 квітня будуть діяти здебільшого через ремонт електрообладнання, інформує ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Отже, згідно з офіційною інформацією, відповідний розклад виглядатиме так:

З 09:00 до 13:00 без електроенергії залишатиметься будинок на вулиці Деповській, 79. А от мешканцям Ірпінської (раніше — Челябінської) доведеться зачекати трохи довше: вимкнуть о 9:00, а увімкнуть лише о 16:00.

Знеструмлення стосуватимуться будинків із номерами від 1 до 24, включно з літерами — г, д, є, і, ж, з. Центральний бульвар також потрапляє під планові роботи: незручності доведеться потерпіти будинкам за адресами 19А, 19Б, 19В та 21 - з 09:00 до 17:00.

Ще один великий перелік: Інженера Лата (колишня Ярославська). Там електрики не буде з 10:00 до 17:00. Йдеться про будинки з номерами в межах 1–5, 7, 15, 17–21, а також з 23 до 130 (не всі, але більшість).

На завершення, буде повторне знеструмлення на тій же вулиці Деповській, 79: цього разу з 13:00 до 17:00. Місцевим мешканцям рекомендують підготуватися та врахувати ці дані при плануванні своїх справ на день.

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