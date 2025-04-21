Графики отключения света в Запорожье 22 апреля охватывают ряд адресов в разных районах города, сообщает Politeka.

Графики отключения света в Запорожье 22 апреля будут действовать в основном из-за ремонта электрооборудования, информирует ПАО «Запорожьеоблэнерго».

Итак, согласно официальной информации, соотетствующее расписание выглядит так:

С 09:00 до 13:00 без электроэнергии будет оставаться дом на улице Деповской, 79. А вот жителям Ирпенской (ранее Челябинской) придется подождать немного дольше: выключат в 9:00, а включат только в 16:00.

Обесточение будут касаться домов с номерами от 1 до 24, включая буквы — г, д, есть, и, ж, с. Центральный бульвар также попадает под плановые работы: неудобства придется потерпеть домам по адресам 19А, 19Б, 19В и 21 – с 09:00 до 17:00.

Еще один большой список: Инженера Лата (бывшая Ярославская). Там электричества не будет с 10:00 до 17:00. Речь идет о домах с номерами в пределах 1-5, 7, 15, 17-21, а также с 23 до 130 (не все, но большинство).

В завершение будет повторное обесточивание на той же улице Деповской, 79: на этот раз с 13:00 до 17:00. Местным жителям рекомендуют подготовиться и учесть эти данные при планировании своих дел в день.

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