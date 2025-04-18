Переселенцям варто знати про можливості, які дають їм змогу освоїтися на новому місці, і допомога на оренду житла для ВПО у Запоріжжі призначена саме для цього.

Допомога на оренду житла для ВПО у Запоріжжі надається в межах проєкту, що реалізується благодійним фондом «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті фонду, ця програма створена, щоб підтримати родини, які вимушено залишили свої домівки, та допомогти їм в адаптації до нового життя. Йдеться про часткове покриття вартості зйомного житла протягом півроку.

Допомога на оренду житла для ВПО у Запоріжжі стосується всієї області та передбачає чіткі критерії участі. Це доступно тим, хто нині мешкає у місцях тимчасового проживання, у непристосованих приміщеннях, таких як школи, дитсадки чи лікарні, або ж у модульних містечках, які згодом можуть бути розформовані.

Важливий момент, що родина, яка подає заявку, має мати реалістичний план дій, як фінансово забезпечити себе після завершення програми. Це може бути офіційне працевлаштування, додатковий підробіток, розвиток власної справи тощо.

Щоб стати учасником інціціативи, спершу потрібно самостійно знайти квартиру й оплатити її на два місяці. Ці витрати згодом компенсують. Але є ще одна умова, що жоден із членів родини не повинен брати участь у іншій програмі грошової підтримки або отримувати державну субсидію на ті ж потреби.

У фонді пояснили, що у разі, якщо вас відберуть, то гроші перераховуються в цифровий гаманець Vibrant у доларах. Заявник отримає SMS із посиланням на застосунок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.