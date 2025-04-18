Переселенцам следует знать о возможностях, которые позволяют им освоиться на новом месте, и помощь на аренду жилья для ВПЛ в Запорожье предназначена именно для этого.

Помощь на аренду жилья для ВПЛ в Запорожье предоставляется в рамках проекта, реализуемого благотворительным фондом «Право на защиту» в партнерстве с УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте фонда, эта программа создана, чтобы поддержать семьи, вынужденно покинувшие свои дома, и помочь им в адаптации к новой жизни. Речь идет о частичном покрытии стоимости съемного жилья в течение полугода.

Помощь по аренде жилья для ВПЛ в Запорожье касается всей области и предусматривает четкие критерии участия. Это доступно тем, кто проживает в местах временного проживания, в неприспособленных помещениях, таких как школы, детсады или больницы, или же в модульных городках, которые впоследствии могут быть расформированы.

Важный момент, что семья, подающая заявку, должна иметь реалистичный план действий, как финансово обеспечить себя после завершения программы. Это может быть официальное трудоустройство, дополнительная подработка, развитие собственного дела.

Чтобы стать участником инцидента, сначала нужно самостоятельно найти квартиру и оплатить ее на два месяца. Эти расходы впоследствии компенсируют. Есть еще одно условие, что ни один из членов семьи не должен участвовать в другой программе денежной поддержки или получать государственную субсидию на те же нужды.

В фонде объяснили, что в случае если вас отберут, то деньги перечисляются в цифровой кошелек Vibrant в долларах. Заявитель получит SMS со ссылкой на приложение.

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