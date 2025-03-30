Деякі мешканці Харківської області через графіки відключення світла в понеділок, 31 березня 2025 року, залишаться без електроенергії на період до восьми годин на добу.

Стало відомо, які графіки відключення світла в Харківській області на понеділок, 31 березня 2025 року, запровадили в обленерго, пише Політека.

Напередодні в Україні, за даними "Укренерго", трохи знизився рівень споживання електроенергії. Це відбулося завдяки ясній погоді в більшості регіонів, яка дозволяє побутовим сонячним електростанціям працювати ефективніше й розвантажувати загальну енергомережу.

Енергетики вкотре наголошують, що для підтримки максимальної стабільності енергосистеми українцям рекомендується використовувати потужні електроприлади в години, коли найактивніше працюють сонячні електростанції, приблизно з 10:00 до 16:00.

У Харківській області 31 березня діятимуть лише локальні графіки відключення світла, повʼязані з профілактичними та ремонтними роботами в мережі, повідомляє Політека.

Зокрема Мереф’янське районне відділення обленерго попереджає, що в понеділок без електроенергії з 9:00 до 17:00 залишаться мешканці міста Мерефа по вулицях Березовій, Переяславській, Привокзальній, Веселій, Коцюбинського, Перемоги, Гоголя, Дніпровській, Яковлівській, у районі вокзалу, а також частково по вул. 5-го Вересня.

У Харкові та інших населених пунктах області на 31 березня поки не запроваджувалися графіки відключення світла. Але ситуація може змінитися, і в такому разі додаткові відомості в обленерго повідомлять окремо.

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