Некоторые жители Харьковской области из-за графиков отключения света в понедельник, 31 марта 2025 года, останутся без электроэнергии на период до восьми часов в сутки.

Стало известно, какие графики отключения света в Харьковской области на понедельник, 31 марта 2025, ввели в облэнерго, пишет Политека.

Накануне в Украине, по данным Укрэнерго, несколько снизился уровень потребления электроэнергии. Это произошло благодаря ясной погоде в большинстве регионов, позволяющей бытовым солнечным электростанциям работать эффективнее и разгружать общую энергосеть.

Энергетики в очередной раз отмечают, что для поддержания максимальной стабильности энергосистемы украинцам рекомендуется использовать мощные электроприборы в часы, когда наиболее активно работают солнечные электростанции, примерно с 10:00 до 16:00.

В Харьковской области 31 марта будут действовать только локальные графики отключения света, связанные с профилактическими и ремонтными работами в сети, сообщает Политека.

В частности, Мерефянское районное отделение облэнерго предупреждает, что в понедельник без электроэнергии с 9:00 до 17:00 останутся жители города Мерефа по улицам Березовой, Переяславской, Привокзальной, Веселой, Коцюбинского, Победы, Гоголя, Днепровской, Яковлевской, в районе вокзала, а также частичн по ул. 5-го Сентября.

В Харькове и других населенных пунктах области на 31 марта пока не вводились графики отключения света. Но ситуация может измениться, и в таком случае дополнительные сведения в облэнерго сообщат отдельно.

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