Які графіки відключення світла в Харкові та області діятимуть на вихідних, зокрема в суботу, 29 березня 2025 року.

Енергетики розповіли про ситуацію в енергосистемі та можливі графіки відключення світла в Харкові та області на 29 березня 2025 року, повідомляє Політека.

За даними компанії "Укренерго", наразі в Україні рівень споживання електроенергії трішки зменшився. Це відбулося завдяки тому, що в більшості регіонів ясна погода, яка сприяє ефективності побутових сонячних елекростанцій і, відповідно, розвантаженню енергомережі.

Ситуацію ускладнює необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергообʼєктах через ушкодження, спричинені російською агресією.

Поки енергетики рекомендують українцям планувати використання потужних електроприладів саме на денні години найактивнішої роботи сонячних електростанцій – із 10:00 до 16:00, пише Політека.

Наразі немає необхідності на 29 березня застосовувати в Харкові та області стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла. Також на цей день поки не повідомлялося про локальні графіки відключення електроенергії для проведення профілактичних робіт у мережі.

Але вже відомо, що обмеження електропостачання в Харкові діятимуть 30 березня. Обленерго попереджає, що в неділю в період із 8:30 до 17:00 без світла залишиться частина мешканців Новобаварського та Холодногірського районів.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, або енергетики запланують додаткові роботи на суботу, про це буде повідомлено окремо.

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