Какие графики отключения света в Харькове и области будут действовать на выходных, в частности, в субботу, 29 марта 2025 года.

Энергетики рассказали о ситуации в энергосистеме и возможных графиках отключения света в Харькове и области на 29 марта 2025 года, сообщает Политека.

По данным компании "Укрэнерго", сейчас в Украине уровень потребления электроэнергии немного уменьшился. Это произошло благодаря тому, что в большинстве регионов ясная погода, способствующая эффективности бытовых солнечных электростанций и, соответственно, разгрузке энергосети.

Ситуацию усложняет необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах из-за повреждений, вызванных российской агрессией.

Пока энергетики рекомендуют украинцам планировать использование мощных электроприборов именно на дневные часы самой активной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00, пишет Политика.

Пока нет необходимости на 29 марта применять в Харькове и области стабилизационные или аварийные графики отключения света. Также на данный момент пока не сообщалось о локальных графиках отключения электроэнергии для проведения профилактических работ в сети.

Но уже известно, что ограничения электроснабжения в Харькове будут действовать 30 марта. Облэнерго предупреждает, что в воскресенье с 8:30 до 17:00 без света останется часть жителей Новобаварского и Холодногорского районов.

Если ситуация в энергосистеме изменится или энергетики запланируют дополнительные работы на субботу, об этом будет сообщено отдельно.

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