Експерти гідрометцентру та синоптик Наталка Діденко розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на середу, 26 березня 2025 року.

Прогноз погоди в Харкові та області на середу, 26 березня 2025 року, обіцяє бути досить комфортним, пише Політека.

Як повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці можливий невеликий туман, а також слабенькі дощі. Проготягом дня істотних опадів не очікується.

У нічні години вітер буде південним, вдень зміниться на західний, але сильно не дошкулятиме, його швидкість досягатиме лише 3-8 метрів за секунду, повідомляє Політека.

Як передбачає прогноз погоди на 26 березня, в Харкові вночі температура повітря становитиме від +6 до +8 тепла, а вдень підніметься до +11+13. По області температура повітря коливатиметься від +4+9 до +11+16 градусів.

Укргідрометцентр повідомляє, що в четвер, 27 числа, буде тепліше, до +13+18, істотних опадів при цьому не очікується.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі розповіла, що в середу ймовірність дощів в Україні найбульша в східних і південних регіонах, і то лише в нічні та вранішні години.

Загалом по Україні температура очікується від +12 до +17, на півдні комфортні +19, а от у Чернігівській, Сумській і Харківській областях, як передбачає прогноз погоди на 26 березня, свіжіше – приблизно +8+12.

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