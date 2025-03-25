Эксперты гидрометцентра и синоптик Наталья Диденко рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на среду, 26 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и области на среду, 26 марта 2025 года, обещает быть достаточно комфортным, пишет Политека.

Как сообщили в региональном центре по гидрометеорологии, в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой туман, а также слабые дожди. В течение дня существенных осадков не ожидается.

В ночные часы ветер будет южным, днем ​​сменится западным, но сильно не будет донимать, его скорость будет достигать всего 3-8 метров в секунду, сообщает Политека.

Как предполагает прогноз погоды на 26 марта, в Харькове ночью температура воздуха будет от +6 до +8 тепла, а днем ​​поднимется до +11+13. По области температура воздуха будет колебаться от +4+9 до +11+16 градусов.

Укргидрометцентр сообщает, что в четверг, 27 числа, будет теплее, до +13+18, существенных осадков при этом не ожидается.

Синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале рассказала, что в среду вероятность дождей в Украине самая большая в восточных и южных регионах, и то только в ночные и утренние часы.

В целом по Украине температура ожидается от +12 до +17, на юге комфортные +19, а вот в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, как предполагает прогноз погоды на 26 марта, немного свежее – примерно +8+12.

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