Яким буде прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 24 березня 2025 року – синоптики попереджають про погіршення ситуації.

У регіональному центрі з гідрометеорології дали детальний прогноз погоди для Харкова та області на понеділок, 24 березня 2025 року, повідомляє Політека.

За словами синоптиків, у цей день у регіоні очікуються небезпечні метеорологічні явища – потужні пориви вітру швидкістю до 15-20 метрів за секунду. Через це оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Експерти гідрометцентру попереджають, що такі умови можуть негативно вплинути на ситуацію з рухом на дорогах, а також на діяльність комунальних, енергетичних і будівельних підприємств, пише Politeka.net.

Як передбачає прогноз погоди на 24 березня, в Харкові та області буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується.

Синоптики відзначили, що загалом вітер буде південно-східним, 7-12 метрів за секунду, а от в денні години пориви досягатимуть швидкості від 15 до 20 метрів за секунду.

По області температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 градусів тепла, а вдень до +11+16. В Харкові прогноз погоди на 24 березня обіцяє вночі від +2 до +4 градусів, а в денні години повітря прогріється до комфортних +13+15 тепла.

А от уже в вівторок і середу до регіону дійдуть дощі. При цьому вітер трохи заспокоїться. Температура повітря також буде досить високою.

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