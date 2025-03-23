Каким будет прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 24 марта 2025 года - синоптики предупреждают об ухудшении ситуации.

В региональном центре гидрометеорологии дали подробный прогноз погоды для Харькова и области на понедельник, 24 марта 2025 года, сообщает Политека.

По словам синоптиков, в этот день в регионе ожидаются опасные метеорологические явления – сильные порывы ветра скоростью до 15-20 метров в секунду. Поэтому объявлен первый уровень опасности (желтый).

Эксперты гидрометцентра предупреждают, что такие условия могут негативно отразиться на ситуации с движением на дорогах, а также на деятельности коммунальных, энергетических и строительных предприятий, пишет Politeka.net.

Как предполагает прогноз погоды на 24 марта, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Синоптики отметили, что, в общем, ветер будет юго-восточным, 7-12 метров в секунду, а вот в дневные часы порывы будут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью будет от 0 до +5 градусов тепла, а днем ​​до +11+16. В Харькове прогноз погоды на 24 марта обещает ночью от +2 до +4 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до комфортных +13+15 тепла.

А вот уже во вторник и среду в регион дойдут дожди. При этом ветер немного успокоится. Температура воздуха тоже будет достаточно высокой.

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