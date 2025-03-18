Експерти гідрометцентру дали детальний прогноз погоди у Харкові та області на середу, 19 березня 2025 року, та розповіли, коли чекати на потепління.

Прогноз погоди в Харкові та області на середу, 19 березня 2025 року, знову дошкулятиме морозом, снігом і ожеледицею, повідомляє Політека.

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. В нічні години по області пройде невеликий сніг, можлива слабка ожеледь. Варто бути особливо обережним, бо на дорогах місцями ожеледиця. В денні години істотних опадів не очікується.

Як повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, північно-західний вітер досягатиме швидкості 7-12 метрів за секунду, пише Політека.

Повітря по Харківській області вночі охолоне до -5-10 градусів морозу, а протягом дня прогріється лише до 0+5 градусів.

У Харкові прогноз погоди на 19 березня передбачає нічні -6-8 із позначкою мінус та денні +2+4 тепла. По місту також вночі очікується невеликий сніг, а вдень відсутність істотних опадів.

Синоптикиня Наталка Діденко дала свій прогноз погоди на 19 березня 2025 року. За словами експертки, це останній день похолодання, а далі, з 20 числа, в Україні нарешті почнеться весняне потепління. Потепління поступово набиратиме обертів у західних і північних регіонах, а до кінця тижня пошириться на всю територію країни.

Укргідрометцентр на четвер передбачає відсутність опадів, нічні -1-6 градусів морозу, а вдень до +4+9. У пʼятницю вночі буде від -3 до +2, а вдень +6+11.

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