Эксперты гидрометцентра дали детальный прогноз погоды в Харькове и области на среду, 19 марта 2025 года, и рассказали, когда ждать потепления.

Прогноз погоды в Харькове и области на среду, 19 марта 2025 года, снова будет донимать морозом, снегом и гололедом, сообщает Политека.

В течение суток будет облачно с прояснениями. В ночные часы по области пройдет небольшой снег, возможен слабый гололед. Следует быть особенно осторожным, потому что на дорогах местами гололедица. В дневные часы существенных осадков не ожидается.

Как сообщили в региональном центре гидрометеорологии, северо-западный ветер будет достигать скорости 7-12 метров в секунду, пишет Политека.

Воздух по Харьковской области ночью остынет до -5-10 градусов мороза, а в течение дня прогреется до 0+5 градусов.

В Харькове прогноз погоды на 19 марта предполагает ночные -6-8 с отметкой минус и дневные +2+4 тепла. По городу ночью ожидается небольшой снег, а днем ​​отсутствие существенных осадков.

Синоптикиня Наталья Диденко дала свой прогноз погоды на 19 марта 2025 года. По словам эксперта, это последний день похолодания, а дальше, с 20 числа, в Украине наконец-то начнется весеннее потепление. Потепление будет постепенно набирать обороты в западных и северных регионах, а к концу недели распространится на всю территорию страны.

Укргидрометцентр на четверг предполагает отсутствие осадков, ночные -1-6 градусов мороза, а днем ​​до +4+9. В пятницу ночью будет от -3 до +2, а днем ​​+6+11.

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