Яким буде прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 17 березня 2025 року, та коли чекати потепління.

У регіональному центрі з гідрометеорології дали детальний прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 17 березня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Протягом всієї доби очікується хмарна погода, місцями з проясненнями.

Вночі в південно-східній половині області можливий невеликий дощ із мокрим снігом, а в північно-західній частині, включно з містом Харків, істотних опадів не очікується. Протягом дня істотних опадів у регіоні не буде, пише Політека.

Також прогноз погоди на Харківщині на 17 березня обіцяє помірний північно-західний вітер, до 5-10 метрів за секунду.

По області температура повітря вночі 17 березня становитиме від -1 градуса морозу до +4 тепла, а вдень підніметься до +4+9. У Харкові температура коливатиметься від 0+2 градусів уночі до +6+8 тепла в денні години.

На вівторок прогноз погоди передбачає ще більше похолодання: вночі від -4 морозу до +1 тепла, в вдень повітря прогріється до +1+6 градусів. При цьому в нічні години знову можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Вітер трохи посилиться до 7-12 м/с.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що протягом наступного тижня похолодання затримається в Україні, зокрема в понеділок і вівторок холод пошириться на схід і південь країни. Але терпіти це українцям довго не доведеться, адже вже з 20 числа має початися потепління.

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