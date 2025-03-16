Каким будет прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 17 марта 2025 года, и когда ждать потепления.

В региональном центре гидрометеорологии дали подробный прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 17 марта 2025 года, сообщает Politeka.net.

В течение суток ожидается облачная погода, местами с прояснениями.

Ночью в юго-восточной половине области возможен небольшой дождь с мокрым снегом, а в северо-западной части, включая город Харьков, существенных осадков не ожидается. В течение дня значительных осадков в регионе не будет, пишет Политека.

Также прогноз погоды на Харьковщине на 17 марта обещает умеренный северо-западный ветер, до 5-10 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью 17 марта составит от -1 градуса мороза до +4 тепла, а днем ​​поднимется до +4+9. В Харькове температура будет колебаться от 0+2 градусов ночью до +6+8 тепла в дневные часы.

На вторник прогноз погоды предполагает еще большее похолодание: ночью от -4 мороза до +1 тепла, днем ​​воздух прогреется до +1+6 градусов. При этом в ночные часы снова возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер немного усилится до 7-12 м/с.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в течение следующей недели похолодание задержится в Украине, в частности, в понедельник и вторник холод распространится на восток и юг страны. Но терпеть это украинцам долго не придется, ведь уже с 20 числа должно начаться потепление.

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