Експерти Українського гідрометцентру розповіли, яким буде прогноз погоди в Харківській області на суботу, 15 березня 2025 року.

Прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 15 березня 2025 року, буде не надто приємним і весняним, повідомляє Політека.

Як повідомляють в регіональному центрі з гідрометеорології, в суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі.

Відповідно до прогнозу, вітер очікується південний, не дуже сильний, швидкістю до 5-10 метрів за секунду, пише Політека.

Що стосується температури повітря, то прогноз погоди в Харківській області на 15 березня обіцяє вночі приблизно +6+11 градусів, а вдень +15+20 градусів тепла. В обласному центрі вночі очікується +7+9, а вдень повітря прогріється до +17+19.

Експерти гідрометцентру попереджають, що з 16 березня в регіоні відбудеться різка зміна ситуації – через проходження атмосферного фронту на Харківщині температура повітря почне знижуватися, а також пройдуть дощі та сніг різної інтенсивності.

Через це, за даними синоптиків, 16-18 числа відбудеться підйом рівня води на річках регіону на 0,1-0,4 метри за три доби. Також можливий вихід на понижені ділянки заплави річки Лопань у районі селища Козача Лопань, на щастя, без негативних наслідків.

Також повідомляється що вже 16 числа температура поступово знизиться до +4+9 градусів уночі, вдень до +6+11, а 17 числа взагалі коливатиметься від -1 морозу до +3+8 тепла.

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