Эксперты Украинского гидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды в Харьковской области на субботу, 15 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 15 марта 2025 года, будет не слишком приятным и весенним, сообщает Политека.

Как сообщают в региональном центре гидрометеорологии, в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.

Согласно прогнозу, ветер ожидается южный, не очень сильный, скоростью до 5-10 метров в секунду, пишет Политека.

Что касается температуры воздуха, то прогноз погоды в Харьковской области на 15 марта обещает ночью около +6+11 градусов, а днем ​​+15+20 градусов тепла. В областном центре ночью ожидается +7+9, а днем ​​воздух прогреется до +17+19.

Эксперты гидрометцентра предупреждают, что с 16 марта в регионе произойдет резкое изменение ситуации – из-за прохождения атмосферного фронта в Харьковской области температура воздуха начнет снижаться, а также пройдут дожди и снег разной интенсивности.

Поэтому, по данным синоптиков, 16-18 числа произойдет подъем уровня воды на реках региона на 0,1-0,4 метра за трое суток. Также возможен выход на пониженные участки поймы реки Лопань в районе поселка Казачья Лопань, к счастью, без негативных последствий.

Также сообщается, что уже 16 числа температура постепенно снизится до +4+9 градусов ночью, днем ​​до +6+11, а 17 числа вообще будет колебаться от -1 мороза до +3+8 тепла.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.