Українцям розповіли про зростання тарифів у Харкові з 1 квітня 2025 року, за що доведеться платити більше.

У передмісті Харкова з 1 квітня підвищаться тарифи, стало відомо, скільки доведеться платити, передає Політека.

Так, з 1 квітня 2025 року у Височанській громаді збільшаться тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомили у місцевій селищній раді.

Водопостачання доведеться платити 52,0 грн за кубометр (з ПДВ), водовідведення – 38,56 за кубометр (з ПДВ).

Основні причини зростання цін:

Збільшення вартості електроенергії

Підвищення постачальника води «Харківводоканал» майже на 50%

Зростання витрат на оплату праці та податків

Збільшення прайса матеріалів та ремонтних робіт

Зношування водопровідних мереж (239,6 км, рівень зношеності – 70%).

Мешканці, які мають фінансові труднощі, можуть звернутися за субсидією на оплату комунальних послуг.

Ціна на газ залишиться стабільною, прайс від Нафтогазу залишиться 7,96 грн. за 1 куб. м.

Для інших постачальників варіюються від 7,7 до 9 грн. за кубометр. У Кабміні підтвердили, що вартість газу не зміниться до 30.04.2025 року, доки триває опалювальний сезон.

Цього року уряд розширив список категорій населення, які можуть отримувати електроенергію з пільг до кінця опалювального сезону. До них входять:

Співвласники багатоквартирних будинків без газопостачання

Мешканці місць, де є проблеми із теплопостачанням

Очікуване підвищення цін на газ та додаткові платежі за технічне обслуговування можуть серйозно вдарити по бюджетах харків'ян.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.