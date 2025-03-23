Узнайте, как изменятся тарифы на свет в Харькове и как это отразится на жителях города.

С 1 апреля 2025 года тарифы на свет в Харькове предполагают возможность платить меньше, сообщает Politeka.

Такая экономия доступна, если потребление происходит в ночное время. Согласно новому постановлению Кабинета Министров №632, максимальная цена на электроэнергию может составить 6,48 гривен за кВт/ч. Однако для отдельных украинцев, включая харьковчан, базовые расценки на уровне 4,32 грн/кВт-год останется до конца апреля 2025 года.

Для владельцев трехзонных счетчиков тарифы на свет в Харькове будут зависеть от времени использования. В пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) стоимость энергоресурса будет составлять 6,48 грн/кВт-ч, в полупиковые часы – 4,34 грн/кВт-ч, а ночью (с 23:00 до 07:01) можно.

Пользователи двухзонных счетчиков имеют минимальную ночную скидку. В ночное время стоимость электроэнергии снизится до 2,16 грн/кВт-ч. Для домохозяйств с электроотоплением предусмотрена специальная тарифная планировка: ставка для них составляет 2,64 грн/кВт-час до 2000 кВт-ч в месяц, а все, что превышает лимит, будет оплачиваться стандартно – 4,32 гривен.

Такие изменения позволяют потребителям оптимизировать затраты, перенеся часть потребления на ночное время, что снизит общие затраты на электроэнергию.