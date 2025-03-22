Українцям розповіли, чи відбудеться підвищення тарифів на газ у Харкові найближчим часом.

З 1 квітня 2025 року відбудеться підвищення тарифів на газ у Харкові через нові платежі за технічне обслуговування будівель, повідомляє Politeka.

Вартість цієї послуги може досягати 1,3 тис. гривень, що стане додатковим фінансовим навантаженням для багатьох споживачів.

Відповідно до інформації на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України", у квітні деякі жителі отримають "третю платіжку" за нову послугу з технічного обслуговування газових мереж. Ці платежі стали актуальними з вересня 2023 року, коли оператори газорозподільних мереж почали проводити перевірки герметичності та щільності газопроводів.

Вартість такої послуги може істотно варіюватися — від 100 грн до 1,3 тис. гривень, в залежності від протяжності мережі, кількість муфтових з'єднань та кранів у будинку. Загальну суму, яка може сягати 40 тис. грн для одного будинку, розподілятимуть між усіма мешканцями.

Крім того, у квітні вартість блакитного палива для споживачів Нафтогазу залишається стабільною — 7,96 гривень за 1 куб. м. Для інших постачальників варіюються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м. У Кабміні підтвердили, що тарифна пропозиція на газ не зміниться до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня.

Підвищення тарифів на газ у Харкові, тобто поява додаткових платіжок за технічне обслуговування, стане суттєвим випробуванням для бюджету мешканців.

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