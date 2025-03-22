Украинцам рассказали, произойдет ли повышение тарифов на газ в Харькове в ближайшее время.

С 1 апреля 2025 года произойдет повышение тарифов на газ в Харькове из-за новых платежей за техническое обслуживание зданий, сообщает Politeka.

Стоимость этой услуги может достигать 1,3 тыс. гривен, что станет дополнительной финансовой нагрузкой для многих потребителей.

Согласно информации на портале ООО "Газораспределительные сети Украины", в апреле некоторые жители получат третью платежку за новую услугу по техническому обслуживанию газовых сетей. Эти платежи стали актуальны с сентября 2023 года, когда операторы газораспределительных сетей начали проводить проверки герметичности и плотности газопроводов.

Стоимость такой услуги может существенно варьироваться – от 100 грн до 1,3 тыс. грн. гривен, в зависимости от протяженности сети, количество муфтовых соединений и кранов дома. Общая сумма, которая может достигать 40 тыс. грн для одного дома, будут распределяться между всеми жителями.

Кроме того, в апреле стоимость голубого топлива для потребителей Нафтогаза остается стабильной – 7,96 гривен за 1 куб. м. Для других поставщиков варьируются от 7,7 до 9 грн. за 1 куб. м. В Кабмине подтвердили, что тарифное предложение на газ не изменится до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля.

Повышение тарифов на газ в Харькове, то есть появление дополнительных платежей за техническое обслуживание, станет ощутимым испытанием для бюджета жителей.

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