Украинцам рассказали о росте тарифов в Харькове с 1 апреля 2025 года, за что придется платить больше.

В пригороде Харькова с 1 апреля повысятся тарифы, стало известно, сколько придется платить, передает Политека.

Так, с 1 апреля 2025 года в Высочанской громаде увеличатся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в местном поселковом совете.

Водоснабжение придется платить 52,0 грн за кубометр (с НДС), водоотведение – 38,56 за кубометр (с НДС).

Основные причины роста цен:

Увеличение стоимости электроэнергии

Повышение у поставщика воды «Харьковводоканал» почти на 50%

Рост расходов на оплату труда и налогов

Увеличение прайса материалов и ремонтных работ

Износ водопроводных сетей (239,6 км, уровень изношенности – 70%).

Жители, которые испытывают финансовые трудности, могут обратиться за субсидией на оплату коммунальных услуг.

Цена на газ останется стабильной, прайс от Нафтогаза останется 7,96 грн за 1 куб. м.

Для других поставщиков варьируются от 7,7 до 9 грн за кубометр. В Кабмине подтвердили, что стоимость газа не изменится до 30.04.2025 года, пока продолжается отопительный сезон.

В этом году правительство расширило список категорий населения, которые могут получать электроэнергию по льготам до конца отопительного сезона. В их число входят:

Совладельцы многоквартирных домов без газоснабжения

Жители мест, где есть проблемы с теплоснабжением

Ожидаемое повышение цен на газ и дополнительные платежи за техническое обслуживание могут серьезно ударить по бюджетам харьковчан.

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