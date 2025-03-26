Подорожчання круп у Харкові стало одним із головних чинників, що впливають на вартість продуктового кошика, повідомляє Політека.

Особливо це помітно на прикладі гречки, яка за останні дні значно додала в ціні.

Станом на 24 березня її вартість зросла з 33,05 грн/кг до 34,60. Проте ціни в різних супермаркетах міста суттєво відрізняються. У мережі “Ашан” її можна знайти за 28,90 гривень, тоді як у “МегаМаркеті” вона коштує 44,60 гривні.

Подорожчання круп у Харкові торкнулося не лише цих продуктів, а й наприклад, вершкового масла “Селянське” (72,5% жирності), без якого не вийде смачна каша. За нього тепер доведеться платити 117,25 грн за 200 грамів, в порівнянні з 115,07 раніше. Водночас “Яготинське” (73% жирності) трохи знизилося в ціні – з 104,95 грн до 99,45 грн.

Експерти пояснюють це нестабільністю логістичних ланцюгів, яка впливає на собівартість продукції. Також важливі і глобальні тенденції на ринку. Наприклад, зниження світових цін на рис після скасування Індією експортних обмежень може позначитися на вартості інших зернових.

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