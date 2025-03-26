Подорожание круп в Харькове стало одним из главных факторов, влияющих на стоимость продуктовой корзины, сообщает Политика.

Особенно это заметно на примере гречки, которая за последние дни значительно прибавила в цене.

По состоянию на 24 марта, ее стоимость выросла с 33,05 грн/кг до 34,60. Однако цены в разных супермаркетах города существенно отличаются. В сети Ашан ее можно найти за 28,90 гривен, тогда как в МегаМаркете она стоит 44,60 гривны.

Подорожание круп в Харькове коснулось не только этих продуктов, но и, например, сливочного масла "Крестьянское" (72,5% жирности), без которого не получится вкусная каша. За него теперь придется платить 117,25 грн. за 200 граммов, по сравнению со 115,07 ранее. В то же время "Яготинское" (73% жирности) немного снизилось в цене - со 104,95 грн до 99,45 грн.

Эксперты объясняют это нестабильностью логистических цепей, влияющей на себестоимость продукции. Также важны и глобальные тенденции на рынке. Например, снижение мировых цен на рис после отмены Индией экспортных ограничений может отразиться на стоимости других зерновых.

Ранее мы также писали о стоимости борщового набора и индексе борща в Украине.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.