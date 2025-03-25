Подорожание борщевого набора в Харькове произошло на 19%, сообщает Политика.

По данным аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), только за последний месяц индекс традиционного блюда увеличился на 9%, а приготовить трехлитровую кастрюлю стало дороже на 19% по сравнению с 2024 годом. Теперь придется отдать 185 гривен. Это если добавить два ломтика батона, столовую ложку сметаны и зубчик чеснока.

Больше всего возросла стоимость моркови – на 271% за год, а также на свеклу (51%) и картофель (26%). В то же время, больше придется платить и за капусту (71%), томатную пасту (14%). Мясо также не отстает – 500 г свиных ребер сейчас стоят в среднем 97,35 грн, что на 7% больше, чем в прошлом.

Подорожание борщевого набора в Харькове: причины

Эксперты объясняют такую ​​ситуацию на рынке сезонным дефицитом овощей, снижением импорта из Турции, а также стабильно высокими затратами на корма для скота и птицы. В то же время, прогнозируется, что с наступлением тепла и увеличением надоев молока цены на молочные продукты могут несколько снизиться.

Ранее мы также писали о новых ценниках помидоров в городе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.