Подорожчання помідорів у Харкові продовжується, вартість збільшилася на кілька гривень у різних магазинах міста.

Подорожчання помідорів у Харкові продовжується, і ціни на ці овочі в магазинах міста суттєво зросли, повідомляє Politeka.

На сьогоднішній день середня цінник на томати червоні становить 133,53 грн за 1 кг, що є на 24,03 дорожче порівняно з лютим 2025 року. У великих торгових мережах розцінки змінюються: в Ашані їх можна придбати за 125,00, у Метро — 124,70, а в Мегамаркеті — за 180,40 за кілограм. У Novus цінник на червоні - становить 104,00 гривень, що значно дешевше, але вартість все одно зростає у порівнянні з минулими місяцями.

Що стосується рожевого овоча, то їхня середня вартість досягла 194,70 грн за 1 кг, що на 4,80 більше, ніж місяць тому. Ціни на рожевий овоч коливаються залежно від магазину: в Ашані вони коштують 139,90 гривень, а в Метро — 249,50 за кілограм.

Ще більше зросла вартість томатів сливок. Якщо в лютому їхня середній цінник була 122,99 грн за кілограм, то на сьогодні вона піднялася до 171,50. У магазинах Auchan ціна на "сливку" становить 145,50 гривень, у Мегамаркеті — 197,50 за 1 кг.

Подорожчання помідорів у Харкові є частиною загальної тенденції в Україні, що свідчить про підвищення ціни на овочі та інші продукти харчування.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.